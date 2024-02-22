Рада прийняла закон про електронні аграрні розписки (ноти)

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9266 про електронні аграрні розписки. До другого читання його назва змінилася на закон «Про аграрні ноти».

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Законопроект передбачає шляхом прийняття спеціального закону ввести в обіг «аграрні ноти», які матимуть статус цінних паперів та видаватимуться в електронній формі під контролем Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, одночасно з існуючими наразі аграрними розписками, які є товаророзпорядчими документами.

При цьому визначальні ознаки відносин між боржником та кредитором, обов’язки сторін, вимоги до особи, яка має право видавати документ, предмет застави, весь понятійний апарат є однаковими як для аграрних розписок так і для «аграрних нот».

Документ розширює коло суб'єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки, за рахунок сільськогосподарських кооперативів, а також спрощує порядок видачі, обігу та припинення електронної аграрної розписки порівняно з традиційними паперовими.

Законопроєкт передбачає, що боржник може виконати свої зобовʼязання за електронною аграрною нотою заставою майбутнього врожаю, живих тварин, продуктів тваринного і рослинного походження, продуктів їх первинної переробки, гарантії прав та законних інтересів кредиторів.