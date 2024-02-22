Девʼять років дебатів: Рада ухвалила закон про реформу корпоративного управління

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

«За» відповідний законопроєкт проголосувало 262 народних депутати.

Закон про реформу корпоративного управління унормовує низку питань, повʼязаних з діяльністю державних підприємств. Зокрема це стосується запровадження політики державної власності, яку затверджуватиме уряд.

Водночас політика винагороди керівників і членів наглядових рад державних підприємств та державна дивідендна політика будуть частинами політики державної власності.

Наглядові ради усіх ДП затверджуватимуть стратегічні плани розвитку, а також інвестиційні та фінансові плани.

Передбачається зміна процедури винагороди керівників ДП і членів наглядових рад. Політика винагороди міститиме принципи та методологічні підходи, на основі яких наглядові ради встановлюватимуть розмір винагороди керівників ДП.

Закон також унормовує процедуру звільнення членів наглядових рад — запроваджується вичерпний перелік підстав для звільнення.

Документ визначає підходи до дивідендної політики держави, яку також затверджуватиме уряд.