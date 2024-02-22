Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава. Про це написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Девʼять років дебатів: Рада ухвалила закон про реформу корпоративного управління
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Що відомо
«За» відповідний законопроєкт проголосувало 262 народних депутати.
Закон про реформу корпоративного управління унормовує низку питань, повʼязаних з діяльністю державних підприємств. Зокрема це стосується запровадження політики державної власності, яку затверджуватиме уряд.
Водночас політика винагороди керівників і членів наглядових рад державних підприємств та державна дивідендна політика будуть частинами політики державної власності.
Наглядові ради усіх ДП затверджуватимуть стратегічні плани розвитку, а також інвестиційні та фінансові плани.
Передбачається зміна процедури винагороди керівників ДП і членів наглядових рад. Політика винагороди міститиме принципи та методологічні підходи, на основі яких наглядові ради встановлюватимуть розмір винагороди керівників ДП.
Закон також унормовує процедуру звільнення членів наглядових рад — запроваджується вичерпний перелік підстав для звільнення.
Документ визначає підходи до дивідендної політики держави, яку також затверджуватиме уряд.
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