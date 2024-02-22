Японська корпорація AGC, яка є найбільшим у світі виробником скла, продала російський бізнес. Про це пише
22 лютого 2024, 15:52
Японська корпорація AGC остаточно пішла з росії
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Що відомо
Як відомо, корпорації належав найбільший у росії виробник автомобільного скла — «Борський скляний завод», а також «Клінский скляний завод»,
Новим власником підприємств став російський холдинг «Адамант», якому вже належать 14 заводів з промислової обробки скла рф.
Нагадаємо
У березні 2022 року японська корпорація AGC Inc., що є найбільшим у світі виробником скла, призупинила інвестиції в росію через її вторгнення в Україну.
Джерело: Мінфін
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