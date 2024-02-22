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22 лютого 2024, 15:10

Рада нарешті ухвалила закон про розвиток фондового ринку та заборону фінансових пірамід

22 лютого Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5865 щодо реформування роботи фінансових ринків та Комісії з цінних паперів. Про це в телеграм-каналі написав депутат Олексій Гончаренко.

22 лютого Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5865 щодо реформування роботи фінансових ринків та Комісії з цінних паперів.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«За» відповідне рішення проголосувало 279 народних депутатів.

«Документ проголосований у першому читанні був ще в 2021 році. Отже робота тривала два роки. Ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою Світового банку. Тож це виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань», — написав Гончаренко.

Що пропонується законопроєктом

  • підвищення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розширення її повноважень, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

  • вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;

  • побудова ефективної системи нагляду з метою запобігання зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

  • впровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринків, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби з спробами їх організації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 лютого 2024, 15:21
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Как говорил один чел с канала Бампер и Сус, предлогаю написать депутатам твiр роздум на тему *А на.я мы нада?*
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0
veritas69
veritas69
22 лютого 2024, 16:07
#
Фоyдовий ринок України лише для схем. хто хотів вже давно інвестують через IB
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