Рада нарешті ухвалила закон про розвиток фондового ринку та заборону фінансових пірамід

22 лютого Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5865 щодо реформування роботи фінансових ринків та Комісії з цінних паперів. Про це в телеграм-каналі написав депутат Олексій Гончаренко.

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Що відомо

«За» відповідне рішення проголосувало 279 народних депутатів.

«Документ проголосований у першому читанні був ще в 2021 році. Отже робота тривала два роки. Ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою Світового банку. Тож це виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань», — написав Гончаренко.

Що пропонується законопроєктом