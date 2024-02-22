22 лютого Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5865 щодо реформування роботи фінансових ринків та Комісії з цінних паперів. Про це в телеграм-каналі написав депутат Олексій Гончаренко.
Рада нарешті ухвалила закон про розвиток фондового ринку та заборону фінансових пірамід
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Що відомо
«За» відповідне рішення проголосувало 279 народних депутатів.
«Документ проголосований у першому читанні був ще в 2021 році. Отже робота тривала два роки. Ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою Світового банку. Тож це виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань», — написав Гончаренко.
Що пропонується законопроєктом
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підвищення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розширення її повноважень, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;
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вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;
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побудова ефективної системи нагляду з метою запобігання зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
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впровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринків, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби з спробами їх організації.
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