Міграція українців до Німеччини за рік впала у вісім разів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 лютого 2024, 14:31

Міграція українців до Німеччини за рік впала у вісім разів

У 2023 році до Німеччини в'їхало 277 000 українців, а виїхало — 156 000. Чиста міграція становила 121 000 осіб. Про це повідомляє Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis).

У 2023 році до Німеччини в'їхало 277 000 українців, а виїхало — 156 000.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

При цьому у 2022 році цей показник був увосьмеро вищий. Тоді через повномасштабне вторгнення рф в Україну до Німеччини в'їхало 1,1 млн українців, виїхало — 138 000. Чиста міграція становила 960 000 осіб.

До початку великої війни чиста міграція українців до Німеччини була невисокою:

  • 2021 рік — 6000 осіб,
  • 2020 рік — 5000,
  • 2019 рік — 7000.

З 2022 року серед українців, які приїхали до Німеччини, 61% — жінки, 34% — неповнолітні.

Близько 40% українців у Німеччині до середини 2023 року були батьками-одинаками з дітьми.

Частка українців віком до 18 років знизилася з 35% у 2022 році до 28% у 2023 році, а частка віком від 18 до 60 років зросла з 54% до 61%. Частка людей віком 60 років і старших становила 11% і у 2022, і у 2023 році.

Зараз у Німеччині перебуває близько 1,15 млн українців.

Частка українців у загальній кількості населення Німеччини за два роки зросла з 0,2% до 1,4%. Якщо із січня 2022-го до жовтня 2022 року кількість громадян України зросла більш ніж усемеро — зі 138 000 до 1,02 млн осіб (+639%), то із січня 2023-го до жовтня 2023 року приріст становив 7% (з 1,07 млн до 1,15 млн осіб).

Громадяни України стали другою за величиною групою іноземного населення в Німеччині після громадян Туреччини (1,6% або 1,39 млн осіб) станом на жовтень 2023 року.

У жовтні 2023 року найбільше українців проживало у найгустонаселеніших федеральних землях:

  • Північний Рейн-Вестфалія (234 000),
  • Баварія (168 000),
  • Баден-Вюртемберг (159 000),
  • Нижня Саксонія (114 000).

Частка українського населення в Гамбурзі та Берліні останнім часом була найвищою.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами