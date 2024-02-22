Міграція українців до Німеччини за рік впала у вісім разів

У 2023 році до Німеччини в'їхало 277 000 українців, а виїхало — 156 000. Чиста міграція становила 121 000 осіб. Про це повідомляє Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis).

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При цьому у 2022 році цей показник був увосьмеро вищий. Тоді через повномасштабне вторгнення рф в Україну до Німеччини в'їхало 1,1 млн українців, виїхало — 138 000. Чиста міграція становила 960 000 осіб.

До початку великої війни чиста міграція українців до Німеччини була невисокою:

2021 рік — 6000 осіб,

2020 рік — 5000,

2019 рік — 7000.

З 2022 року серед українців, які приїхали до Німеччини, 61% — жінки, 34% — неповнолітні.

Близько 40% українців у Німеччині до середини 2023 року були батьками-одинаками з дітьми.

Частка українців віком до 18 років знизилася з 35% у 2022 році до 28% у 2023 році, а частка віком від 18 до 60 років зросла з 54% до 61%. Частка людей віком 60 років і старших становила 11% і у 2022, і у 2023 році.

Зараз у Німеччині перебуває близько 1,15 млн українців.

Частка українців у загальній кількості населення Німеччини за два роки зросла з 0,2% до 1,4%. Якщо із січня 2022-го до жовтня 2022 року кількість громадян України зросла більш ніж усемеро — зі 138 000 до 1,02 млн осіб (+639%), то із січня 2023-го до жовтня 2023 року приріст становив 7% (з 1,07 млн до 1,15 млн осіб).

Громадяни України стали другою за величиною групою іноземного населення в Німеччині після громадян Туреччини (1,6% або 1,39 млн осіб) станом на жовтень 2023 року.

У жовтні 2023 року найбільше українців проживало у найгустонаселеніших федеральних землях:

Північний Рейн-Вестфалія (234 000),

Баварія (168 000),

Баден-Вюртемберг (159 000),

Нижня Саксонія (114 000).

Частка українського населення в Гамбурзі та Берліні останнім часом була найвищою.