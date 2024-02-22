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22 лютого 2024, 14:13

НБУ оштрафував банк «Фамільний» та оператора платіжних послуг «Укркарт»

Національний банк наклав штрафи по 51 тис. грн на банк «Фамільний» та технологічного оператора платіжних послуг «Укркарт». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк наклав штрафи по 51 тис.
Фото:depositphotos

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Причина штрафів

Банк «Фамільний» було оштрафоване за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за листопад 2023 року.

Водночас ТОВ «Укркарт» оштрафували за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за жовтень 2023 року.

Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Нацбанк ухвалив за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури.

Компанії зобов’язані сплатити штрафи упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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