Національний банк наклав штрафи по 51 тис. грн на банк «Фамільний» та технологічного оператора платіжних послуг «Укркарт». Про це повідомляє пресслужба регулятора.
22 лютого 2024, 14:13
НБУ оштрафував банк «Фамільний» та оператора платіжних послуг «Укркарт»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причина штрафів
Банк «Фамільний» було оштрафоване за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за листопад 2023 року.
Водночас ТОВ «Укркарт» оштрафували за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за жовтень 2023 року.
Рішення про застосування заходу впливу до зазначених установ Нацбанк ухвалив за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури.
Компанії зобов’язані сплатити штрафи упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі