Компания Zee Entertainment намерена еще раз попробовать возобновить переговорный процесс с Sony, касающийся сделки о слиянии ценой в $10 миллиардов. Ее отменили 22 января. Обе фирмы сейчас активно работают, стараясь спасти соглашение, отмечают аналитики LBLV . Их деятельность активизировалась в течение пары последних недель.

Все еще есть шанс, что сделка может сорваться, так как значительные разногласия между сторонами не решены: каждая из них продолжает твердо стоять на своем. Ранее Zee заявила, что отрицает свое участие в любых подобных переговорах. Sony ситуацию не комментировала.

Японский гигант остановил процесс объединения активов с индийской фирмой из-за того, что часть заключительных условий решить так и не удалось. Кроме того, Sony упомянула споры с руководством (в том числе по поводу участия гендиректора Пунита Гоенки в вопросах регулирования).

Объединение активов может привести к появлению нового игрока мирового уровня

Эксперты lblv.com предполагают, что Zee сообщит Sony о том, что она хочет принять все условия слияния и продолжить процесс. Это может произойти в течение нескольких ближайших суток. Иначе японская компания отзовет первоначальную договоренность о слиянии, которая была направлена NCLT. Этот вопрос будет решен до конца текущей недели, как и было предусмотрено в первой версии соглашения.

Если активы Zee и Sony будут объединены, в Индии появится новый крупный игрок в сфере телевидения, под контролем которого находится больше 90 спортивных, развлекательных и новостных каналов. В итоге новообразованная фирма сможет стать реальным конкурентом для Disney и Reliance Industries.

Дмитрий Доронин, финансовый аналитик LBLV