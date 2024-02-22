Нова Зеландія виділяє Україні новий пакет допомоги на майже $17 мільйонів

Нова Зеландія оголосила про виділення нового пакета допомоги для України. Його вартість становитиме 25,9 млн новозеландських доларів ($16,8 млн). Про це повідомляє пресслужба уряду Нової Зеландії.

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«Війна завдала жахливих людських збитків, завдала величезних страждань і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Ось чому Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за останні два роки Нова Зеландія виділила Україні допомогу на понад 100 млн новозеландських доларів ($62 млн).

Міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові країни були в Європі та Великій Британії, працюючи з країнами-партнерами-однодумцями над підтримкою України, і ця підтримка буде й надалі.

«Уряд із радістю повідомляє, що розгортання кваліфікованих Сил оборони Нової Зеландії (NZDF) для підтримки України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, забезпечуватимуть розвідку, зв’язок і матеріально-технічну підтримку» — заявила Коллінз.

Окрім цього, новий пакет допомоги також включає:

6,5 млн новозеландських доларів ($4 млн) до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії на закупівлю зброї та боєприпасів для України;

7 млн новозеландських доларів ($4,3 млн) гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих від війни українців, у тому числі тих, хто був переміщений до сусідніх країн. Нова Зеландія співпрацюватиме з міжнародними гуманітарними агентствами та гуманітарними неурядовими організаціями Нової Зеландії для надання цієї підтримки;

3 млн новозеландських доларів ($1,9 млн) до Трастового фонду Світового банку для допомоги з відновленням і відбудовою України.

Також зазначається, що уряд Нової Зеландії опрацьовує нові санкції проти рф, які спрямовані на протидію ухиленню від санкцій.