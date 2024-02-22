Пов’язані з ШІ токени зросли на тлі виторгу Nvidia, швейцарський банк торгує криптою: що нового на ринку

Швейцарський банк PostFinance запропонував клієнтам торгівлю криптовалютами

В середу, 21 лютого, швейцарський банк PostFinance запустив сервіс для купівлі, продажу та зберігання цифрових активів. Про це повідомляє пресслужба банку.

Клієнтська база фінансової організації становить 2,5 млн осіб. У банку зазначили, що PostFinance стане першим системно утворювальним банком у Швейцарії, який запропонував такі послуги. Ключовою особливістю в установі відзначили низький поріг входу в $50.

«Криптовалюти пропонують додаткові варіанти інвестицій… На додаток до традиційних класів активів, таких як готівка, акції та облігації, криптовалюти — частина альтернативних інвестицій, таких як нерухомість і сировина», — заявив інвестиційний директор PostFinance Філіп Меркт.

За його словами, основна перевага нового сервісу полягає в тому, що мільйони клієнтів зможуть «легко і безпечно» інвестувати в цифрові активи у своєму основному банку.

PostFinance забезпечить цілодобовий доступ до 11 криптовалют у партнерстві зі швейцарським регульованим FINMA криптовалютним банком Sygnum.

За словами глави відділу цифрових активів PostFinance Олександра Томи, більшість клієнтів фінансової організації заявили про бажання купувати криптовалюти без необхідності використання «слабо регульованих криптобірж».

Пов’язані з ШІ токени зросли на тлі звіту про виторг Nvidia

Компанія Nvidia опублікувала звіт про фінансові результати за четвертий квартал і 2023 рік загалом. Показники фірми щодо прибутку і продажів перевершили очікування експертів.

Згідно з наданими даними, у четвертому кварталі 2023 року виторг Nvidia склав $22,1 млрд, що на 22% більше, ніж у третьому кварталі.

Загальний дохід компанії за 2023 рік зріс на 126% порівняно з попереднім звітним періодом і становив $60,9 млрд. Прибуток на одну акцію в четвертому кварталі склав $5,16, перевищивши середню оцінку аналітиків у $4,59 за акцію.

Акції Nvidia демонстрували стійке зростання протягом останніх 12 місяців. 22 лютого 2023 року вони торгувалися трохи вище за $200, а зараз, 22 лютого 2024 року, досягли позначки в $674, згідно з TradingView.

На тлі публікації звіту Nvidia вартість деяких ШІ-токенів також зросла. FET підскочив на 12%, RNDR — на 19%, AGIX — на 33%, OCEAN — на 9%, за даними Cryptorank.

В Туреччині готують пакет нових правил для криптоіндустрії

У Туреччині готують новий пакет нормативних актів для криптовалютної індустрії, які «покликані забезпечити захист споживачів та водночас підтримати інновації». Про це в інтерв'ю CoinDesk повідомив заступник голови правлячої партії AK Party Омер Ілері після зустрічі з представниками криптовалютного сектора.

Він заявив, що зустріч була дуже корисною, а учасники галузі поділилися своїми думками з приводу оцінки ситуації. Ілері зазначив, що в обох сторін схожі думки в цьому процесі.

«Наша мета — убезпечити громадян, захистити інвесторів, регулювати платформи, але при цьому представити законопроєкт, який відкриває шлях для інновацій», — сказав Ілері.

Він також зазначив, що у влади є «великі плани щодо різних технологічних галузей, таких як блокчейн і штучний інтелект». Як приклад інтересу уряду до сектору криптовалют він відзначив такі події, як Blockchain Istanbul і Forum Metaverse.

Tether авторизувала до випуску 1 млрд USDT у мережі Ethereum

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — авторизувала до випуску ще 1 млрд монет у мережі Ethereum. Востаннє вона поповнювала резерви в кінці січня 2024 року. Тоді Tether також надрукувала 1 млрд USDT, але в мережі Tron.

Технічний директор компанії Паоло Ардоіно зазначив у X, що обсяг стейблкоїнів на базі Ethereum авторизований, але не випущений. З його слів, це означає, що він буде використаний для подальшої емісії або свопів між блокчейнами.

За даними CoinMarketCap, капіталізація USDT становить $97,8 млрд.