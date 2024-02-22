Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 407 240 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 лютого 2024, 8:05
Втрати ворога за 21 лютого: 1160 російських окупантів, 7 танків та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 407240 (+1160) осіб,
- танків — 6523 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 12373 (+35) од,
- артилерійських систем — 9867 (+41) од,
- РСЗВ — 997 (+5) од,
- засоби ППО — 680 (+2) од,
- літаків — 339 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7596 (+36),
- крилаті ракети — 1903 (+0),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12924 (+63) од,
- спеціальна техніка — 1566 (+8)
Джерело: Мінфін
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