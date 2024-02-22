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22 лютого 2024, 8:10

МВФ найближчим часом може надати Україні транш на $900 млн — Bloomberg

Україна і Міжнародний валютний фонд наближаються до домовленості про виплату суми в $900 мільйонів у зв’язку з припиненням допомоги з боку США. Про це повідомляє Bloomberg.

Україна і Міжнародний валютний фонд наближаються до домовленості про виплату суми в $900 мільйонів у зв’язку з припиненням допомоги з боку США.

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Що відомо

За повідомленням видання, представники України та МВФ сподіваються досягти угоди з представниками фонду вже поточного тижня, однак остаточне узгодження вимагається від виконавчої ради МВФ.

Ця виплата розглядається як запасний план у разі неможливості отримання фінансової підтримки від США.

Планується, що це буде перша з чотирьох виплат, які Україна очікує в поточному році, загальною сумою $5,4 мільярда.

Важливо зазначити, що це перший випадок, коли МВФ надає кредит країні, яка перебуває у стані війни.

Нагадаємо

Угоду України про розширене фінансування (EFF) з доступом у розмірі $15,6 мільярда було схвалено 31 березня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 лютого 2024, 8:18
#
Добрый ранок… Не поможет… а только накопит проблемы и проценты… 39 грн… За 1 у.е И не обманевайте людей…
+
+15
Strain
Strain
22 лютого 2024, 9:12
#
Судя с темпов продажи ЗВР этой «помощи» хватит приблизительно на 2 недели.
+
+15
Strain
Strain
22 лютого 2024, 9:18
#
Ой чую нарвусь на хейт=)
Рано или поздно ЕС и США поймут, что у нас просто финансовая черная дыра где деньги сжигаются вникуда.
Правительство вместо решения проблем и улучшения экономической ситуации как обычно стоит на коленях с протянутой рукой. Зеленский ездит по миру с фразой «Если не поможете — наши пенсионеры умрут». Армия живет на донатах.
Каждый раз задаю себе вопрос. Если перенестись в 2014. Забыть о всём что уже случилось. И подумать, что мы передумали в ЕС. Янукович при власти. Деньги которые даёт нам ЕС — давала бы недострана. Мы бы жили всё так же хреново, но без войны.
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