МВФ найближчим часом може надати Україні транш на $900 млн — Bloomberg

Україна і Міжнародний валютний фонд наближаються до домовленості про виплату суми в $900 мільйонів у зв’язку з припиненням допомоги з боку США. Про це повідомляє Bloomberg .

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Що відомо

За повідомленням видання, представники України та МВФ сподіваються досягти угоди з представниками фонду вже поточного тижня, однак остаточне узгодження вимагається від виконавчої ради МВФ.

Ця виплата розглядається як запасний план у разі неможливості отримання фінансової підтримки від США.

Планується, що це буде перша з чотирьох виплат, які Україна очікує в поточному році, загальною сумою $5,4 мільярда.

Важливо зазначити, що це перший випадок, коли МВФ надає кредит країні, яка перебуває у стані війни.

Нагадаємо

Угоду України про розширене фінансування (EFF) з доступом у розмірі $15,6 мільярда було схвалено 31 березня 2023 року.