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22 лютого 2024, 10:01

Міжнародні юристи схвалили конфіскацію заморожених активів рф

Група юридичних експертів стверджує, що конфіскація заморожених активів Центробанку росії є законною і такою, що дозволена міжнародним правом, особливо, враховуючи масштаби триваючих атак росії на Україну. Про це пише Bloomberg.

Група юридичних експертів стверджує, що конфіскація заморожених активів Центробанку росії є законною і такою, що дозволена міжнародним правом, особливо, враховуючи масштаби триваючих атак росії на Україну.
Фото: depositphotos

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Згідно з повідомленням, лист, який був розісланий у столицях G-7 і отриманий Bloomberg News, підписаний десятьма експертами з міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США, які визнають законність конфіскації і готові взятися за судову справу стосовно даних активів.

«Ми прийшли до висновку, що відповідно до міжнародного права було б законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти Росії, враховуючи триваюче порушення нею найважливіших норм міжнародного права у формі передачі російської держави активів як компенсацію збитків, завданих безпосередньо протиправними діями росії», — пишуть експерти

Bloomberg зазначає, що оскільки вторгнення росії в Україну триває, то і зростає готовність розглядати ті законодавчі рішення, які раніше вважалося юридично сумнівним кроком.

Своєю чергою, правознавці стверджують, що такі кроки дозволені, оскільки вони вживаються проти держави, яка порушила міжнародні зобов’язання та спрямовані на те, щоб переконати її припинити свою протиправну поведінку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+38
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
22 лютого 2024, 10:14
#
Все іде до конфіскації активів ЦБ РФ
+
+15
Цук Цукей
Цук Цукей
22 лютого 2024, 11:50
#
Все йде до ***
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 лютого 2024, 11:56
#
100%, але до повного дна ще далеко. Тому запасіться всі терпінням.
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