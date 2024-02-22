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22 лютого 2024, 8:53

Штрафи за шини не за сезоном: до Ради внесли законопроєкт

В Україні на законодавчому рівні зобов'яжуть водіїв змінювати шини з літніх на зимові. У Верховній Раді 20 лютого зареєстровано законопроєкт № 11029, який передбачає посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху.

В Україні на законодавчому рівні зобов'яжуть водіїв змінювати шини з літніх на зимові.
Фото:depositphotos
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Деталі

Документ, який розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, зокрема, передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення.

За використання шин, що не відповідають сезонності, передбачено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Штраф за повторне порушення пропонують встановити на рівні від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400−8500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
22 лютого 2024, 9:28
#
1. Нащо ви посилаєтесь на Лігу коли закони приймає Верховна рада яка публікує законопроекти на своїй сторінці?
2. Ви раз за разом публікуєте матеріали без жодної перевірки: посилання веде на сторінку «Такої сторінки немає».
+
0
innapcholko
innapcholko
22 лютого 2024, 9:50
#
Про «нерпавильные шины» в 11029 — это правда!
+
0
innapcholko
innapcholko
22 лютого 2024, 9:48
#
Отличный коррупционный законопроект!
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