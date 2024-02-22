Штрафи за шини не за сезоном: до Ради внесли законопроєкт

В Україні на законодавчому рівні зобов'яжуть водіїв змінювати шини з літніх на зимові. У Верховній Раді 20 лютого зареєстровано законопроєкт № 11029 , який передбачає посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху.

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Деталі

Документ, який розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, зокрема, передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення.

За використання шин, що не відповідають сезонності, передбачено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Штраф за повторне порушення пропонують встановити на рівні від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400−8500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.