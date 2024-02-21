До закриття міжбанку курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та у продажу.
21 лютого 2024, 17:36
Курс валют на вечір 21 лютого: долар та євро продовжують рости
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Відкриття 21 лютого
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Закриття 21 лютого
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Зміни
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38,58/38,61
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38,62/38,64
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4/3
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41,71/41,73
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41,76/41,78
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5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,80 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,05 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,80, євро — 41,90−42,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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