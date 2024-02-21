Курс валют на вечір 21 лютого: долар та євро продовжують рости

До закриття міжбанку курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 21 лютого Закриття 21 лютого Зміни долар 38,58/38,61 38,62/38,64 4/3 євро 41,71/41,73 41,76/41,78 5/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,80 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,05 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,80, євро — 41,90−42,10 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.