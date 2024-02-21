Збитки українського агросектора через російське вторгнення сягнули $80 мільярдів — KSE

Український аграрний сектор станом на 31 грудня 2023 року зазнав понад $80 млрд прямих збитків і втрат унаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це йдеться в дослідженні Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) Київської школи економіки (KSE).

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За два роки після вторгнення загальні збитки становлять $10,3 млрд, що на 18% більше, ніж у попередньому році. Відносно помірні темпи цього зростання можна пояснити тим, що значна частина активів у регіонах, де тривають наземні битви, вже була знищена в перший рік вторгнення.

Трійка регіонів, які зазнали найбільших збитків, це Запорізька, Херсонська та Луганська області, на які разом припадає 65% від загальних збитків.

Пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка становить найбільшу категорію збитків на загальну суму $5,8 млрд. Частково або повністю пошкоджено близько 181 тис. одиниць сільськогосподарської техніки й обладнання.

Завдані збитки від викрадення або знищення вже виробленої продукції експерти оцінили в $1,97 млрд, збитки через пошкодження зерносховищ — $1,8 млрд, збитки багаторічним насадженням — $398 млн, тваринництву — $254 млн, аквакультурі й рибальству — $35 млн.

Непрямі втрати

Окрім збитків через пошкодження та знищення фізичних активів, українські виробники сільгосппродукції стикаються з непрямими втратами, спричиненими недоотриманням доходів через зниження виробництва, зниженням цін і підвищенням собівартості продукції.

На відміну від збитків, які локалізуються на територіях, що постраждали від військових дій, — непрямих втрат зазнають аграрії по всій Україні. Загальні оцінені непрямі втрати зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім оглядом і становлять $69,8 млрд.

Втрати через зниження виробництва

За підрахунками експертів, загальні втрати через зниження виробництва в рослинництві становили $35,1 млрд, через зниження виробництва тваринницької продукції — $5,6 млрд, через зниження внутрішніх цін — $24,1 млрд, через підвищення собівартості виробництва — $4,4 млрд.

Потреби в реконструкції та відновленні

Загальні потреби в реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років аналітики KSE оцінили в $56 млрд. Водночас пріоритетні потреби 2024 року, за їхньою оцінкою, становитимуть $435 млн, більшість з яких уже покрито донорським фінансуванням.