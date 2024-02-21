Українські банки видали кредитів за держгарантіями на портфельній основі на понад 105 мільярдів

Українські банки із грудня 2020 року видали 33 199 кредитів на загальну суму 105,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Станом на 1 лютого 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 080 кредитів на суму 67,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд грн. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

При цьому в січні 2024 року укладено 567 кредитних договорів на суму понад 1,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 0,98 млрд грн.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 лютого поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати Приватбанк, який обслуговує 13 011 кредитів на загальну суму 23,3 млрд грн, що становить 67 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 795 кредитів на понад 11 млрд грн (87 % від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 1 874 кредити на 6,6 млрд грн;

у Дніпропетровській області — 1 585 кредитів на 5,3 млрд грн;

у Київській області — 1 224 кредити на 4,6 млрд грн;

у Львівській області — 1 590 кредитів на 4,6 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: