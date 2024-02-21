Українці оцінили рівень свого добробуту: які покупки можуть дозволити

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Рівень добробуту українців

У порівнянні з даними до початку війни самооцінка громадян суттєво не змінилася.

При цьому 11% заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (до війни — 9%).

Частка тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, становить 38%.

Ще 40% заявили, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.

Крім того, сказали «живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)» ще 8%.

Заявили «можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо», 0,7% опитаних.

Відповідаючи на запитання: «Як змінилися доходи вашої сім'ї після 24 лютого 2022 року?», 25% респондентів виповідають, що вони значно зменшилися, 33% — дещо зменшилися, 32% — що вони не змінилися, лише 4% — що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% — що вони значно збільшилися.

Порівняно з серпнем 2023 року зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) і знизилися частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

Методика опитування