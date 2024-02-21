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21 лютого 2024, 17:10

Акції у Китаї зросли до максимуму за останні тижні

Китайський ринок акцій виріс до максимального рівня за кілька тижнів на тлі посилення заходів підтримки з боку влади, пише Bloomberg із посиланням на торгові дані.

Китайський ринок акцій виріс до максимального рівня за кілька тижнів на тлі посилення заходів підтримки з боку влади, пише Bloomberg із посиланням на торгові дані.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниІндекс CSI 300 під час торгів 21 лютого зріс на 1,35%, до 3456,87 пункту.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Індекс CSI 300 під час торгів 21 лютого зріс на 1,35%, до 3456,87 пункту. Це сьома сесія зростання поспіль, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, іноземні інвестори придбали китайські акції через торговельні зв'язки з Гонконгом на суму понад 13 млрд юанів ($1,8 млрд): це максимум з липня 2023 року. Індекс Hang Seng, який відстежує китайські акції в Гонконгу, додав 2,24% і закрився на рівні 5642,78 пункту — найвищому з 4 січня.

Однією з останніх спроб Пекіна покласти край розгрому ринку акцій у Китаї стала заборона на торгівлю квантового фонду, пише Bloomberg.

Подібні фонди використовують обчислювальні моделі та автоматизовані алгоритми для аналізу, прийняття інвестиційних рішень та укладання угод. Шанхайська та Шеньчженьська фондові біржі призупинили роботу квантового фонду Ningbo Lingjun Investment Management Partnership на три дні, до 22 лютого.

Рахунок фонду перед цим був тимчасово заблокований після того, як за хвилину він продав акції материкового Китаю на 2,6 млрд юанів ($361,3 млн) на початку торгів 19 лютого, що призвело до різкого падіння індексів двох бірж. Торгові майданчики пообіцяли посилити нагляд за кількісним трейдингом.

Зростання китайських індексів 21 лютого може вселити оптимізм з приводу того, що політичні зусилля Пекіна щодо порятунку фондового ринку окупаються, принаймні поки що, пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що останнім часом заходи Пекіна стали рішучішими, і державні фонди активно скуповують акції. Удар регуляторів з алгоритмічної торгівлі допоміг послабити сили коротких продажів, вважає директор інвестбанку Chanson & Co у Пекіні Шень Мен.

Він зазначив, що інвестори чекають на анонсів, які стосуються майбутніх політичних нарад. Зокрема, у березні відбудуться Всекитайські збори народних представників, зазначає Bloomberg.

Джерело: Мінфін
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