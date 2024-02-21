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21 лютого 2024, 16:52

Банкноти із зображенням короля Чарльза з'являться у обігу 5 червня

Банкноти із зображенням короля Чарльза будуть випущені в обіг у Великій Британії 5 червня, повідомляється в пресрелізі Банку Англії.

Банкноти із зображенням Карла III будуть випущені в обіг у Великій Британії 5 червня, повідомляється в пресрелізі Банку Англії.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіПортрет короля з'явиться на всіх чотирьох банкнотах (5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів), при цьому жодних змін у дизайні купюр не відбудеться.
Фото: news.sky.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Портрет короля з'явиться на всіх чотирьох банкнотах (5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів), при цьому жодних змін у дизайні купюр не відбудеться.

«Банкноти з портретом Її Величності Королеви Єлизавети II залишаться законним платіжним засобом і будуть перебувати в обігу разом із банкнотами короля Чарльза», — наголошується в повідомленні.

Нові купюри друкуватимуть тільки для заміни зношених і у разі підвищення попиту на банкноти.

«Наш підхід відповідає рекомендаціям Королівського двору та спрямований на мінімізацію екологічних та фінансових наслідків», — йдеться у пресрелізі. Це означає, що нові банкноти із зображенням короля Чарльза з'являтимуться в обігу поступово.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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