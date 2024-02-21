Зростання цін на житло в Україні майже досягло довоєнного рівня — Держстат

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2023 року сягнув 114,5%, тоді як у 2022 році становив 113%, а в довоєнному 2021 році — 114,8%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

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Як змінилися ціни

Первинний ринок

На первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2023 року на 12,8%, сповільнивши зростання порівняно з 2022 роком, коли показник становив 14,6%. При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14%, двокімнатні — на 11,1%, трикімнатні — на 13,5%.

Вторинний ринок

Водночас на вторинному ринку житло подорожчало на 15,6%, що на 3,5 п. п. вище за показник 2022 року. Однокімнатні квартири на «вторинці» подорожчали на 14,5%, двокімнатні — на 17%, трикімнатні — на 14,8%.

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