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21 лютого 2024, 14:10

Зростання цін на житло в Україні майже досягло довоєнного рівня — Держстат

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2023 року сягнув 114,5%, тоді як у 2022 році становив 113%, а в довоєнному 2021 році — 114,8%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2023 року сягнув 114,5%, тоді як у 2022 році становив 113%, а в довоєнному 2021 році — 114,8%.
Фото:depositphotos

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Як змінилися ціни

Первинний ринок

На первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2023 року на 12,8%, сповільнивши зростання порівняно з 2022 роком, коли показник становив 14,6%. При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14%, двокімнатні — на 11,1%, трикімнатні — на 13,5%.

Вторинний ринок

Водночас на вторинному ринку житло подорожчало на 15,6%, що на 3,5 п. п. вище за показник 2022 року. Однокімнатні квартири на «вторинці» подорожчали на 14,5%, двокімнатні — на 17%, трикімнатні — на 14,8%.

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Індекс на житло

За даними Держстату, у четвертому кварталі 2023 року індекс цін на житло зріс до 116,1% порівняно зі 111,9% у четвертому кварталі 2022 року. Зокрема, у жовтні-грудні 2023 року на первинному ринку ціни зросли на 14,6% проти 12,7% у жовтні-грудні 2022-го, а на вторинному ринку зростання становило 17% проти 11,4% відповідно.

У четвертому кварталі 2023 року проти третього індекс цін на житло знизився на 3,6 п. п. — до 102,4% зі 106%. Зокрема, на первинному ринку житло подорожчало в середньому на 2,5%: однокімнатні квартири — на 2,5%, двокімнатні — на 2,1%, трикімнатні — на 3,4%.

На вторинному ринку в четвертому кварталі 2023 року житло подорожчало на 2,3% проти 6,9% у третьому кварталі. Однокімнатні квартири зросли в ціні на 2,3%, дво- і трикімнатні — на 2,5% та 2,2% відповідно.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Джерело: Мінфін
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