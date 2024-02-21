В Україні зростає рівень шахрайства — Опендатабот

У 2023 році в Україні було відкрито 82 609 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство». Це найвищий показник за останні 11 років. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Офісу генпрокурора.

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Як змінився показник

Показник відкритих кримінальних проваджень за 2023 рік у 2,6 раза більший, ніж у 2022-му, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням встановлений у 2013 році — тоді кількість нових проваджень сягла 47 142. Після цього показник йшов на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.

Вже на початку 2024-го встановлено новий антирекорд, зокрема, у січні було 8421 відкрите провадження за цією ж статтею. Це в 1,4 раза більше, ніж у січні 2023 року.

Водночас справ про шахрайство, які доходять до суду, від початку вторгнення поменшало — у 2021-му їх було 34%, а протягом двох останніх років — лише 18%.