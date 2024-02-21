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21 лютого 2024, 12:16

Кількість активних платіжних карток торік зросла на 12,6%

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 році зросла на 12,6% — з 46,30 млн шт до 52,12 млн карток, зокрема, в четвертому кварталі вона збільшилась на 2,16 млн шт, або 4,3%, ідеться в статистиці НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 році зросла на 12,6% — з 46,30 млн шт до 52,12 млн карток, зокрема, в четвертому кварталі вона збільшилась на 2,16 млн шт, або 4,3%, ідеться в статистиці НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНайбільше зросла кількість карток, емітентом яких виступають приватні українські банки — на 29,2%, до 11,30 млн, тоді як кількість карток банків з іноземним капіталом скоротилася на 15,7%, до 3,97 млн.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільше зросла кількість карток, емітентом яких виступають приватні українські банки — на 29,2%, до 11,30 млн, тоді як кількість карток банків з іноземним капіталом скоротилася на 15,7%, до 3,97 млн.

Цей результат частково пояснюється націоналізацією Сенс Банку, унаслідок чого кількість карток державних банків (без Приватбанку) за 2023 рік збільшилася на 24,4%, до 8,65 млн, тоді як у лідера ринку, Приватбанку, — тільки на 8,9%, до 28,20 млн.

У результаті за минулий рік частка «Привату» на ринку незначно знизилася — з 55,9% до 54,1%, проте загалом держбанки практично втримали свою позицію: 70,7% усіх активних платіжних карток на кінець 2023 року були випущені ними, тоді як роком раніше — 70,9%.

У четвертому кварталі найбільший приріст карток було зафіксовано у приватних і державних банків: відповідно 0,82 млн шт і 0,64 млн шт. Приватбанк зміг наростити їх на 0,60 млн шт, тоді як банки з іноземним капіталом — на 0,10 млн.

Статистика Нацбанку на кінець 2023 року також зафіксувала 8,2 тис. платіжних карток, емітованих «НоваПей».

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Джерело: Мінфін
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