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21 лютого 2024, 11:54

З Coinbase вивели біткоїни за добу на $1 млрд, Circle припинить випуск USDC у TRON: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

З Coinbase вивели біткоїни майже на $1 мільярд за добу

19 лютого 2024 року на криптовалютній біржі Coinbase було зафіксовано масове переміщення біткоїнів. Аналітики CryptoQuant повідомили про виведення понад 18 000 біткоїнів на суму майже в $1 млрд.

За наявною інформацією, кошти були розподілені між кількома новими гаманцями. На кожну адресу надійшло від $45 млн до $171 млн у біткоїнах, повідомили експерти.

За даними CryptoQuant, після великого відтоку книга ордерів Coinbase містить близько 394 000 BTC за оцінки в більш ніж $20,5 млрд.

Точні причини переведення поки невідомі. Імовірно, біткоїни вивели для подальшого забезпечення ліквідності на позабіржовому ринку або самостійного зберігання.

У лютому відкритий інтерес до біткоїн-ф'ючерсів досяг максимуму з листопада 2021 року. Також ми повідомляли, що аналітична платформа Arkham виявила гаманці MicroStrategy з біткоїнами на $9,7 млрд.

Ігровий токен Pixels за добу збільшив обсяг торгів до $1 мільярда

Обсяг торгів токеном Pixels протягом доби після запуску перевищив $1 млрд. Токен перебуває на 13 місці за популярністю серед ігрових монет у рейтингу CoinGecko.

Фермерська блокчейн-гра Pixels у стилі ретро дає змогу купувати земельні ділянки та домашніх тварин у форматі NFT. Спочатку гра була побудована на Polygon, але минулої осені перейшла на сайдчейн Ronin.

Команда проєкту розподіляла токени серед 28 000 найкращих гравців і ранніх власників земельних ділянок Pixels NFT. Додаткові 20 млн PIXEL від розробників отримали стейкери Ronin.

Торги токеном стартували в понеділок, 19 лютого, на низці бірж, включно з Binance, BingX, Bitget і KuCoin. Binance у рамках Launchpool проводила роздачу 350 млн PIXEL за стейкінг BNB або FDUSD.

На момент написання новини ціна PIXEL становить $0,51, за даними CoinGecko. За добу актив просів на 11,4%. Ринкова капіталізація становить $397,9 млн.

Circle припинить випуск USDC у блокчейні TRON

Компанія Circle заявила про те, що поступово припинить випуск стейблкоїнів USDC у блокчейні TRON. Згідно з пресрелізом, це спрямовано на забезпечення надійності та прозорості активу.

«У рамках нашої системи управління ризиками Circle постійно оцінює придатність усіх блокчейнів, де підтримується USDC. Це рішення є результатом загальнокорпоративного підходу», — йдеться в пресрелізі.

Емітент закликав роздрібних користувачів вивести USDC з мережі на біржі для конвертації у фіат або переведення в інші ланцюжки. При цьому відмова від підтримки TRON не буде одномоментною.

Інституційні клієнти програми Circle Mint зможуть вивести стейблкоїни в іншу мережу аж до лютого 2025 року. Водночас компанія запевнила користувачів у своїй стабільності та платоспроможності.

За даними DeFiLllama, більша частина стейблкоїнів USDC перебуває в мережі Ethereum — 81,98%. Tron посідає п’яте місце з часткою в 1,17%.

На тлі новини курс нативного токена TRON — TRX — залишився стабільним. На момент написання новини він торгується по $0,14, згідно з CoinMarketCap. За добу він зріс на 2,32%.

Coinbase планує запустити криптодеривативи в Канаді

Криптовалютна біржа Coinbase планує істотно розширити свої продукти та послуги в Канаді, в тому числі шляхом пропозиції криптодеривативів. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на регіонального директора біржі Лукаса Метісона.

За словами Метісона, регулювання криптосфери в Канаді може стати стандартом для всього світу. Він зазначив, що Coinbase перебуває в процесі реєстрації як дилер.

«Принципи регулювання в Канаді дають змогу компаніям впроваджувати нові продукти та послуги», — наголосив Метісон.

У найближчій перспективі Coinbase планує випустити на локальний ринок безстрокові ф’ючерси на криптоактиви та інші деривативи, зазначив він. Також Метісон заявив, що біржа веде активний діалог із владою для оновлення нормативно-правової бази.

З цією метою компанія приєдналася до некомерційної організації Canadian Web3 Council. Її мета — пом’якшити регулювання в країні, зазначив Метісон. Він назвав відхід з ринку великих платформ прямим наслідком деяких реформ.

Водночас він високо оцінює шанси на запуск нових рішень. Метісон зазначив, що Канада є «пісочницею» для випробування продуктів, які пізніше можуть з’явитися в США або Європі.

Джерело: Мінфін
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