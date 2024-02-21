У середу, 21 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці та продажу додав 15 копійок. Євро у купівлі додало 29 копійок, а у продажу 20 копійок.
21 лютого 2024, 10:42
Курс валют на 21 лютого: В банках долар додав 15 копійок, євро — 29 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав у купівлі 7 копійок, а у продажу 6 копійок. Євро у покупці та у продажу додало 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,80 грн. Євро купують за 41,39 грн, а продають за 42,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,67−38,78 грн, євро — 41,80−42,00.
Міжбанк відкрився у діапазоні 38,58−38,61 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,71−41,73 грн/євро.
Джерело: Мінфін
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