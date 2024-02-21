Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 406 080 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 лютого 2024, 8:14
Втрати ворога за 20 лютого: 1130 російських окупантів, 13 танків та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 406080 (+1130) осіб,
- танків — 6516 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 12338 (+70) од,
- артилерійських систем — 9826 (+53) од,
- РСЗВ — 992 (+4) од,
- засоби ППО — 678 (+3) од,
- літаків — 338 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7560 (+39),
- крилаті ракети — 1903 (+1),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12861 (+56) од,
- спеціальна техніка — 1558 (+7)
Джерело: Мінфін
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