«єОселя»: з початку року вже видано кредитів на 1,8 млрд грн

З початку 2024 року понад 1 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 1,8 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Скільки отримано кредитів

Загалом від старту програми кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

«Цього року вже 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою „єОселя“ загалом на 1,8 млрд грн. Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% — медики, 8% — педагоги та науковці», — заявила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто може взяти кредит

У міністерстві нагадали, що представники цих професій можуть взяти іпотечний кредит під 3%. 30% цьогорічних позичальників взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%.

Такий кредит є доступним для всіх українців, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов", — йдеться у повідомленні.

Також українці мають можливість придбати за програмою не лише квартиру, але й приватний будинок чи таунхаус, пояснили в Мінекономіки.

Минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 154 кредити на 248 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: