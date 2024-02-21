«єОселя»: з початку року вже видано кредитів на 1,8 млрд грн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 лютого 2024, 10:49

«єОселя»: з початку року вже видано кредитів на 1,8 млрд грн

З початку 2024 року понад 1 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 1,8 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.

З початку 2024 року понад 1 тис українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 1,8 млрд грн.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки отримано кредитів

Загалом від старту програми кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

«Цього року вже 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою „єОселя“ загалом на 1,8 млрд грн. Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% — медики, 8% — педагоги та науковці», — заявила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто може взяти кредит

У міністерстві нагадали, що представники цих професій можуть взяти іпотечний кредит під 3%. 30% цьогорічних позичальників взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%.

Такий кредит є доступним для всіх українців, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов", — йдеться у повідомленні.

Також українці мають можливість придбати за програмою не лише квартиру, але й приватний будинок чи таунхаус, пояснили в Мінекономіки.

Минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 154 кредити на 248 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці;
  • кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 40;
  • міста Києва — 35;
  • Львівської області — 12;
  • Полтавської та Хмельницької — по 9
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
nitrolog
nitrolog
21 лютого 2024, 11:13
#
Цікаво кому насправді їх дають, мій кум військовий не зміг взяти під 3% (бо мобілізований, дають тільки контрактникам), ну ок є ще дружина медик, банк рахує не сукупний дохід родини, а тільки дружини, відповідно їм не вистачає більше того перший внесок дорівнює 50%, таких грошей звісно в них немає.
Гарний такий кредит для «пільгових» категорій…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає nitrolog и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами