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21 лютого 2024, 10:15

Bank of America назвав вісім ETF з великим потенціалом зростання

Команда аналітиків з Bank of America передбачила індексу S&P 500 зростання до нового максимуму — 5600 пунктів, а також великий потенціал стрибка для 8 ETF, пише Business Insider.

Команда аналітиків з Bank of America передбачила індексу S&P 500 зростання до нового максимуму — 5600 пунктів, а також великий потенціал стрибка для 8 ETF, пише Business Insider.
Фото:depositphotos

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Незважаючи на не надто сприятливі останні дані щодо інфляції споживчих цін у США, індекс повернувся нижче за рекордний рівень, проте інвесторам не варто турбуватися, оскільки має пройти деякий час, коли індекс відкочується назад після досягнення «круглої» позначки — 1000 пунктів (лютий 1998 р.), 2000 пунктів (серпень 2014 р.), 3000 пунктів (жовтень 2019 р.) та 4000 пунктів (квітень 2021 р.). Він знову опустився нижче 5000, перш ніж продовжити циклічний та довгостроковий «бичачий» підйом.

Згідно з розрахованою аналітиками моделлю, навіть якщо S&P 500 впаде далі від свого нового максимуму, він побачить підтримку на рівнях 4800 і 4600 пунктів, проте якщо «бичаче» зростання продовжиться, індекс може досягти 5200 і навіть 5600 пунктів.

8 ETF, які готові зробити сильний ривок, позиціонуючи себе для великих проривів догори:

1. 1. XLV (Health Care Select Sector SPDR) (XLV) — цей фонд у сфері охорони здоров'я продемонстрував деяке лідерство стосовно SPX у 2024 році і пробивається вище за позначку 141.

2. XBI (SPDR S&P Biotech ETF) — фонд, що спеціалізується на біотехнологіях, може вийти вище за пік початку 2024 року і кінця 2022 року — близько 94−95, а при сприятливому зростанні — до 118−119, а потім до 127 пунктів.

3. IBB (iShares Biotechnology ETF) — ще один подібний до попереднього фонду, який може зробити поштовх вище рівня опору на рівні 137−139 пунктів і має потенціал зростання до 165 і 172.

4. IYT: (iShares US Transportation ETF) — фонд, спрямованість якого — сфера транспорту. Якщо він утримається на планці 265 пунктів і збереже «бичаче» зростання, то подолає такий опір від 280 до 282 пунктів.

5. RSP (The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) — цей фонд має потенціал зростання на рівні 160,45−164,90 пунктів до 177 та 185 пунктів.

6. SPHB (Invesco S&P 500 High Beta ETF) — фонд може утриматися вище за відмітку 80−77 пунктів і має потенціал для нових максимумів — 103 і 109−110 пунктів.

7. IWM (iShares Russell 2000 ETF) — цьому фонду сприяє потенціал зростання за межами рівнів опорів 205 і 208−212 у напрямку 234 пунктів.

8. CALF (The Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) — цей фонд може здійснити «бичачий» прорив вище 45−44 пунктів до 56.

Джерело: Мінфін
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