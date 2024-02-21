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21 лютого 2024, 9:10

В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів

Матриця реформ передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів). Про це свідчить документ, опублікований Міністерством фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

Матриця реформ передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів).
Фото:depositphotos

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Що відомо

Згідно з Матрицею реформ у частині фінансових послуг, також планується оновити законодавство для продажу державних банків та скорочення «поганих» кредитів за рахунок дозволу ринкової оцінки NPL та подальшої торгівлі ними.

Серед інших завдань — підключення України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), оцінка якості активів банківського сектора, ухвалення закону про посилення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та приведення законодавства та нормативних актів у відповідність до стандартів Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та нормами Європейського Союзу.

Що таке «Матриця реформ»

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував «Матрицю реформ», яка передбачає систематизацію всіх реформ та зобов'язань, аналіз необхідних змін та планування їх впровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю за станом виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах своєчасного реагування, а також підзвітність перед суспільством та міжнародними партнерами.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+30
Riojas
Riojas
21 лютого 2024, 9:22
#
Ой для чего же такой реестр, ума не приложу…
+
+22
TAN72
TAN72
21 лютого 2024, 9:30
#
Понятие банковская тайна уже нет?
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
21 лютого 2024, 10:10
#
Суспільство має бути прозорим
+
+15
Три літри
Три літри
21 лютого 2024, 11:02
#
Держава має бути прозорою, а суспільство має поважати особисті права, в тому числі і особиту таємницю.
+
+56
penetrator1963
penetrator1963
21 лютого 2024, 9:38
#
Очень скоро в какой-то такой стране появится очень много пустых банковских ячеек
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 лютого 2024, 9:40
#
Вместо того, что бы принять нормальное налоговое законодательство, а не «жить» по азаровской «матрице», очередной «наворот» под соусом «рехформ»
Самое интересное — …отмывание денег… так давайте обратимся к законодательствам ЕС, что та написано по этому поводу.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
21 лютого 2024, 10:11
#
Так на законодавство ЕС і орієнтуються
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 лютого 2024, 10:22
#
Уважаемы, вы вчера балаболили, о том что я кого призывал покупать доллары по 42, сегодня пишите о том чего не знаете!!!
Так кто вы?
+
0
Три літри
Три літри
21 лютого 2024, 11:03
#
В законодавстві ЄС немає ніяких реєстрів банківських рахунків і тим більш сейфів
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