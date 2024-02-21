ЄС залишив росію у «чорному» списку офшорів

Євросоюз залишив росію у «чорному» списку країн, які не співпрацюють у сфері оподаткування. Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

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Що відомо

Перелік є інструментом ЄС у боротьбі з ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів. До нього зараховують країни, які стимулюють податкові зловживання, розмивають податкову базу членів ЄС. Формування списку таких юрисдикцій дозволяє країнам ЄС тиснути на них для проведення реформ.

«Чорний» список ЄС оновлюється двічі на рік.

«Країни-члени видалили чотири юрисдикції — Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос — із переліку ЄС щодо юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях», — йдеться в повідомленні.

Відтепер у переліку залишаються 12 юрисдикцій, які не покращили систему оподаткування або досягли недостатнього прогресу у виконанні попередніх зобов’язань.

Це стосується таких країн:

Американське Самоа,

Ангілья,

Антигуа і Барбуда,

Фіджі,

Гуам,

Палау,

Панама,

Російська Федерація,

Самоа,

Тринідад і Тобаго,

Віргінські острови США та Вануату.

Євросоюз складає перелік юрисдикцій, що не співпрацюють у питаннях оподаткування, на підставі уважного спостереження, моніторингу, аналізу та опитувань на місцях.