Як стати найбільшою мережею та брендом №1 на ринку спеціалізованого авторемонту України під час кризи

В 2000-х в Україні водії активно почали цікавитися дизельними автомобілями. Вони з'явилися на вторинному ринку завдяки експорту з Європи, були доступні по ціні, ще мали достатній ресурс та дозволяли економити на пальному. Забезпечити необхідний рівень обслуговування таких авто в Україні могли або дилерські мережі, або гаражні майстри. Перше — це дорого, а друге — ненадійно.

Тому в 2019 році після аналізу авторинку було відкрито перший сервіс «ТурбоСТО» в Києві. Він спеціалізувався на ремонті турбокомпресорів, паливних насосів та форсунок. Саме вони першими виходили з ладу у дизельних авто. Компанія ТурбоСТО вирішила спробувати зайняти проміжне місце між офіціалами та гаражним сервісом і надавати якісний ремонт за доступними цінами. Судячи з того, що зараз в Україні налічується вже більше 30 філіалів компанії — їй це вдалося!

Будь-яка криза — це нові можливості!

Першими серйозними труднощами для цього «молодого» бізнесу, як і для багатьох інших, стала звісно пандемія 2020/21 рр. На той момент ТурбоСТО уже було представлено в 6 регіонах України, мало оснащені спеціалізованим обладнанням і стендами цехи, досвідчених майстрів і досить великий попит на свої послуги. В період вимушеної ізоляції вузли активно приймалися на ремонт поштою або ремонтувалися з дотриманням всіх запобіжних заходів.

На початок 2022 року ТурбоСТО уже відкрила 16 філіалів по Україні, в тому числі у Варшаві, Польша. Але його довелося закрити через воєнний стан в Україні. Керівництво компанії прийняло рішення продовжувати бізнес, адже в ньому була нагальна потреба як цивільного населення, так і наших військових.

ТурбоСТО зараз оперативно надає допомогу з ремонтом повнопривідних вантажних автомобілів армійського класу, а також БТР та БМП як в прифронтових, так і в західних регіонах. Також за співпраці з благодійними фондом «Твій крок» було підготовано близько 20 мобільних СТО. Загалом на сьогоднішній день відремонтовано вже більше 700 одиниць воєнної техніки, передано 154 модеми Starlink та запроваджено 10%-відрахування коштів з кожного ремонту на потреби ЗСУ. Завершити минулий рік компанія змогла на позначці +10 нових сервісів, при чому половина з них першочергово відкривалася в прифронтовій зоні для термінових замовлень. Зараз там щодня здійснюється більше 4 000 ремонтів турбін, ПНВТ, форсунок та сажових фільтрів.

Вихід із зони комфорту — рушійна сила для масштабування бізнесу.

Компанія ТурбоСТО вирізняється серед конкурентів на ринку своїм авторським підходом до обслуговування складних вузлів автомобіля. А також вірністю своїй місії — зробити якісний авторемонт дизельних автомобілів доступним в кожному куточку України, а в майбутньому і розширитися на Європу. Тому вже зараз керівництво компанії намагається максимально модернізувати та оптимізувати як виробничі, так і адміністративні процеси. Станції повністю укомплектовані необхідним обладнанням, мережа має найбільшу кількість підйомників, стендів та верстатів серед конкурентів галузі. Персонал проходить профтехнічне навчання та підготовку.

В адміністративному секторі вже активно використовуються технології штучного інтелекту — віртуальний голосовий помічник Intelsa. Сучасна CRM-система Creatio від компанії Terrasoft дозволяє оптимізувати управління проєктами. Для контакт-центрів впроваджується платформа Webitel, а система інтуїтивних інструментів Worksection використовується для внутрішнього управління процесами.

Бізнес на швидкості 180 тис обертів за хвилину!

Звичайно, зроблена робота, швидкі темпи розвитку не могли залишитися непоміченими. Вже будучи двічі відзначеною як «Краща СТО з ремонту турбін» за версією Автоексперт, ТурбоСТО отримало в 2023 році ще нагороду «Вибір споживача» від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру. Але особливим досягненням вважається почесне присудження звання бренду № 1 за версією міжнародного найпрестижнішого фестиваль-конкурсу «Вибір року» серед автосервісів з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи. Дана бізнес-нагорода присуджується на основі маркетингового дослідження уподобань споживачів. І вони зробили свій правильний вибір — при чому вже не вперше!

У мережі ТурбоСТО досить амбітні плани на наступний рік, і хто знає, можливо скоро саме в вашому місті з'явиться вивіска нового спеціалізованого автосервісу з ремонту паливних систем, форсунок та турбін, які тут точно зможуть налаштувати на швидкість 180 обертів на хвилину.