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20 лютого 2024, 19:13

Департамент внутрішнього аудиту НБУ очолила Олена Авраменко

Новим директором Департаменту внутрішнього аудиту НБУ Рада Національного банку з 20 лютого 2024 року призначила Олену Авраменко. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Новим директором Департаменту внутрішнього аудиту НБУ Рада Національного банку з 20 лютого 2024 року призначила Олену Авраменко.
Фото: НБУ

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Вадим Миронюк, який до цього очолював Департамент внутрішнього аудиту, за рішенням Ради Національного банку звільнений з посади директора Департаменту внутрішнього аудиту згідно з поданою заявою.

До сфери відповідальності новопризначеного директора Департаменту внутрішнього аудиту належатиме, зокрема, оцінювання ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та виконання управлінських функцій, що забезпечуються структурними підрозділами Національного банку, відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту.

В НБУ нагадали, що відповідно до Закону України «Про Національний банк України» керівник підрозділу внутрішнього аудиту Національного банку призначається строком на п’ять років. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту належить до повноважень Ради Національного банку.

Департамент внутрішнього аудиту входить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює голова Національного банку Андрій Пишний.

«Посилення ефективності внутрішнього контролю Національного банку буде основним завданням для новопризначеного директора Департаменту внутрішнього аудиту. Сподіваюся на змістовну та результативну роботу в цьому напрямі», — прокоментував Пишний.

Хто така Олена Авраменко

Олена Авраменко має понад 15 років досвіду роботи у сфері внутрішнього аудиту, в тому числі на керівних посадах.

До призначення на посаду директора Департаменту внутрішнього аудиту НБУ, Олена Авраменко обіймала посаду заступника директора — начальника управління аудиту фінансово-адміністративної діяльності та грошового обігу цього департаменту.

Загалом у Нацбанку Олена Авраменко працює з грудня 2015 року. До цього вона працювала в банках, зокрема у 2010−2015 роках — в АТ «Укрсиббанк» (є частиною міжнародної фінансової групи BNP Paribas).

Олена Авраменко закінчила Київський інститут банківської справи (бакалавр з банківської справи) та Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана (магістр з банківської справи).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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