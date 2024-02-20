Курс валют на вечір 20 лютого: гривня обвалилась на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 32 копійки у купівлі та на 32 копійки у продажу. Євро зросло на 55 копійок у купівлі та на 56 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 20 лютого Закриття 20 лютого Зміни долар 38,27/38,29 38,58/38,61 31/32 євро 41,23/41,24 41,78/41,80 55/56

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,65 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,72, євро — 41,75−41,95 грн.

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