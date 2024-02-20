До закриття міжбанку курс долара зріс на 32 копійки у купівлі та на 32 копійки у продажу. Євро зросло на 55 копійок у купівлі та на 56 копійки у продажу.
20 лютого 2024, 17:30
Курс валют на вечір 20 лютого: гривня обвалилась на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 20 лютого
|
Закриття 20 лютого
|
Зміни
|
38,27/38,29
|
38,58/38,61
|
31/32
|
41,23/41,24
|
41,78/41,80
|
55/56
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,65 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,72, євро — 41,75−41,95 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4
Гарний жарт :) Пишний схвалює :)