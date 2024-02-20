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20 лютого 2024, 18:43

Понад 80% малого та середнього бізнесу відновили роботу після повномасштабного вторгнення

Станом на кінець 2023 року в Україні роботу відновили 82% малих та середніх підприємств, які призупинили діяльність через повномасштабне вторгнення росії. Про це свідчать дані дослідження щодо впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) в Україні від Програми розвитку ООН, «Центру економічного відновлення» та Мінекономіки, передає Укрінформ.

Станом на кінець 2023 року в Україні роботу відновили 82% малих та середніх підприємств, які призупинили діяльність через повномасштабне вторгнення росії.
Фото: freepik.com

Зазначається, що упродовж 2023 року роботу відновили майже 91% ММСП, які вимушені були у 2022 році призупинити діяльність через воєнні дії. До кінця року їх лишилося трохи більше ніж 82%.

Крім того, компанії поетапно повертаються до довоєнного рівня навантаження потужностей — у середньому зараз вони використовують їх на 53,4%. До кінця цього року опитані бізнеси планують збільшити цей показник до 56%, а також — за наявності попиту — наростити оборот на 50%.

Збитки через війну

Більшість компаній повідомили дослідникам про збитки через війну у розмірі до $100 тис. Найбільшого впливу зазнали будівельна сфера та переробна промисловість, найменшого — агропромисловий та телекомунікаційний сектори, а також сфера обслуговування.

За даними дослідження, підприємства на сході та півдні України зазнали в 1,5 раза більших збитків, ніж на заході. Кожен другий підприємець заявив, що його бізнес не виживе без допомоги держави. Вони стверджують, що позики, програми працевлаштування, зниження податків і гранти стали вирішальними для виживання.

Прогноз на 2024 рік

Щодо прогнозів на 2024 рік, ММСП має стриманий оптимізм. Серед головних викликів на поточний рік, які впливатимуть на комерційну діяльність, опитані підприємці називають:

  • непередбачувану ситуацію,
  • низький попит,
  • дефіцит робочої сили.

Однак компанії не планують подальшого скорочення персоналу, що вказує на потенціал економічного відновлення.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2024 року бізнес погіршив оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця.

Джерело: Мінфін
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