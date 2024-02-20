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20 лютого 2024, 18:20

Банки в Україні за 2 роки скоротили близько 20% співробітників — огляд

За два роки кількість банківських працівників в Україні скоротилась на 24 тисячі на 19,8% і становила на кінець 2023 року 97 тисяч співробітників. Про це йдеться в огляді банківського сектора НБУ.

За два роки кількість банківських працівників в Україні скоротилась на 24 тисячі на 19,8% і становила на кінець 2023 року 97 тисяч співробітників.
Фото:depositphotos

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Скорочення персоналу

«Уперше від початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників: вона очікувано скоротилася в усіх групах банків», — зазначив Нацбанк.

Так, найбільше впала чисельність співробітників банків з іноземним капіталом — на 14,4 тис., або на 42,9%, до 19,2 тис. осіб. Приватні банки скоротили штат на 5,2 тис. осіб, або на 15,7% — до 27,9 тис.

Читайте: За дверима Нацбанку: як працює персонал НБУ, скільки отримує та чому не думає про прибуток

Співробітників державних банків, серед яких націоналізований у 2023 році «Сенс Банк», за рік стало менше на 4,4 тис. або на 8,1% — 50 тис.

Найбільший український банк Приватбанк скоротив 2,3 тис. співробітників, або 9,9%, і на кінець минулого року в ньому працювало 20,5 тис. осіб, тоді як в інших держбанках — 29,4 тис., що на 2,1 тис., або 6,8% менше, ніж двома роками раніше.

У результаті частка банківських співробітників, які працюють у держбанках, зросла з 44,9% до війни до 51,5%.

Джерело: Мінфін
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