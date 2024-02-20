Дональд Трамп випустив лімітовану колекцію кросівок моделі хай-топ Never Surrender High Tops. Зі 1000 пар 10 підписав особисто Трамп, повідомляє Dezeen.
20 лютого 2024, 17:42
Трамп випустив колекцію золотих кросівок за $399. Їх розкупили за п’ять годин
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кросівки і шнурки покриті золотою фарбою, з літерою Т (Трамп) на язику та боковій частині, з використанням синього, червоного, білого кольору та зірочок, як на прапорі США. Взуття продавалося за 399 доларів за пару і розійшлося за п’ять годин.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Коментарі