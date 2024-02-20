Трамп випустив колекцію золотих кросівок за $399. Їх розкупили за п’ять годин

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Кросівки і шнурки покриті золотою фарбою, з літерою Т (Трамп) на язику та боковій частині, з використанням синього, червоного, білого кольору та зірочок, як на прапорі США. Взуття продавалося за 399 доларів за пару і розійшлося за п’ять годин.