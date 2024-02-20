Валовий внутрішній продукт — ключовий показник економічного здоров’я Ізраілю — впав на 19% у річному обчисленні в четвертому кварталі 2023 року. Це еквівалентно падінню на 5% у період з жовтня по грудень. Про це пише ВВС.
ВВП Ізраїлю впав на 19% через війну з ХАМАС
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За даними Центрального бюро статистики, спалах конфлікту 7 жовтня «безпосередньо вплинув» на ВВП.
Ізраїль і ХАМАС перебувають у стані війни після того, як бойовики з палестинського угруповання здійснили безпрецедентний напад на Ізраїль з Гази — найбільш смертоносний в історії Ізраїлю.
Падіння ВВП
Експерти заявили, що дані, опубліковані в понеділок Центральним статистичним бюро Ізраїлю, виявилися набагато гіршими, ніж очікувалося.
Середня оцінка в опитуванні аналітиків Bloomberg була для річного падіння на 10,5%.
Центральне бюро статистики заявило, що наприкінці минулого року війна різко скоротила витрати, подорожі та інвестиції.
Зазначається, що приватні витрати впали на 26,3%, експорт впав на 18,3%, а інвестиції в основний капітал, особливо в житлові будинки, скоротилися на 67,8%. Будівельний сектор страждав від нестачі робочої сили через призов до армії та скорочення палестинських працівників.
Тим часом державні витрати, в основному на військові витрати та компенсацію підприємствам і домогосподарствам, підскочили на 88,1%.
Незважаючи на різке падіння ВВП у жовтні-грудні, економіка Ізраїлю за весь рік зросла на 2%.
Однак до атак 7 жовтня очікувалося, що вона зросте на 3,5%.
Ліам Піч, економіст Capital Economics з ринків, що розвиваються, сказав, що падіння ізраїльської економіки було «набагато гіршим, ніж очікувалося, і підкреслює ступінь удару від нападів ХАМАС і війни в Газі».
Він сказав, що прогноз зростання країни на 2024 рік «тепер, імовірно, буде одним із найнижчих за всю історію спостережень».
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