ВВП Ізраїлю впав на 19% через війну з ХАМАС

Валовий внутрішній продукт — ключовий показник економічного здоров’я Ізраілю — впав на 19% у річному обчисленні в четвертому кварталі 2023 року. Це еквівалентно падінню на 5% у період з жовтня по грудень. Про це пише ВВС.