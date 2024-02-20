У Франції заарештували віллу Газпрому за 120 млн євро

У Франції заарештували віллу Maria Irina в містечку Рокбрюн-Кап-Мартен неподалік від Монте-Карло. Особняк вартістю 120 млн євро формально належить російсько-вірменському мільйонеру Самвелу Карапетяну, але французькі слідчі вважають, що реальний власник — компанія Газпром Нєфть, пише Le Monde .

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

12 лютого було ухвалено постанову про заморожування права власності на віллу та акції компанії-власника Maritime Villa Holding SNC. Це стало найбільшою конфіскацією російської нерухомості з початку війни в Україні.

Маєток складається з основного будинку, трьох басейнів, тенісного корту та вертолітного майданчика.

Раніше він був відомий місцевим жителям під назвою Villa del Mare, але російський власник перейменував його у Villa Maria Irina.

Підсанкційний в Україні Карапетян став власником вілли у 2016 році, але підрозділ паризької прокуратури Junalco, який бореться з організованою злочинністю, вважає, що угода була фіктивною.

Самвелу Карапетяну належить великий девелопер комерційної нерухомості «Ташир Холдинг», який тривалий час є субпідрядником Газпрому. «Ташир» також має держконтракти на освітлення центральних вулиць Москви.

Згідно з матеріалами слідства мільйонер купив акції Maritime Villa Holding SNC завдяки кредиту розміром 115 млн євро, взятому в Газпромбанку. Гроші було надано під заставу вілли.

Поки триває слідство, вілла буде перебувати в управлінні Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc). У випадку рішення суду її можуть націоналізувати та виставити на продаж.