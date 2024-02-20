В Україні запустили венчурний фонд обсягом $10 млн для підтримки стартапів

В 2024 році в Україні запустилися венчурний фонд SMG Capital. Очікуваний обсяг фонду — $10 млн, пише AIN.UA з посиланням на керівного партнера Олександра Шинкарьова.

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Деталі

SMG Capital зібраний майже на 50% з власних коштів та коштів партнерів. Він створений на базі трьох венчурних фондів зі США, Європи та України, зазначив Шинкарьов.

Фонд планує інвестувати у компанії з українськими засновниками, які орієнтовані на ринок США. Загалом планується проінвестувати в 100 tech-стартапів на ранніх стадіях.

SMG Capital також запускає тримісячну програму для українських стартап-ентузіастів.

За словами Шинкарьова, її мета — забезпечити учасників необхідними знаннями, навичками та ресурсами для успішного запуску власних стартапів, приєднання до існуючих проєктів або формування команд для майбутніх стартапів.

SMG Builder пропонує такі можливості для стартапів: інвестиція в розмірі $25 000; можливість стати співзасновником стартапу; шанс знайти команду для запуску стартапу; рекомендація для завершення стажування від міжнародної компанії.

Майбутні партнери білдера зможуть стати співзасновниками стартапів, наставниками чи консультантами для допомоги виходу на ринок США.