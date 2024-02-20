«Укроборонпром» корпоратизував ще 5 підприємств

У лютому АТ «Українська оборонна промисловість» корпоратизувала ще п’ять підприємств. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«У лютому поточного року ще п’ять підприємств АТ „Українська оборонна промисловість“ перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю», — йдеться в повідомленні.

В «УОП» наголосити, що призначення наглядової ради Укроборонпрому та її перші рішення надали новий імпульс реформі державного сектору ОПК.

Загалом було корпоратизоване вже 33 підприємства «Укроборонпрому».

Трансформація підприємств відбувається у рамках рішення, ухваленого на другому засіданні наглядової ради Товариства.

«Перетворення оборонно-промислового комплексу триває. Ми маємо стати сучасної зброярською компанією, побудованою за найкращими світовими зразками корпоративного управління», — зазначив гендиректор «УОП» Герман Сметанін.

У компанії додали, що реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки.