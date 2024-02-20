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20 лютого 2024, 11:52

НАЗК виключив з переліку спонсорів війни Ліберійський судновий реєстр

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR). Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).

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Деталі

Компанія повідомила українське відомств, що всі судна російського «Совкомфлоту» були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру.

«Відтепер спроможність Росії транспортувати свою нафту стала ще обмеженішою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати „нафтодолари“ — меншими», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У 2022 році найбільша судноплавна компанія РФ «Совкомфлот» передала функції з управління своїми майже 100 суднами до компанії SCF Management Services Dubai LTD.

Раніше, ці самі судна «Совкомфлот» передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованої в Санкт-Петербурзі.

Згодом SCF Management Services Dubai LTD все ж змінила свою назву на Sun Ship Management. Однак, засновником вказаної компанії залишилась SCF Overseas Holding, яка афілійована саме АО «Совкомфлот».

При цьому, 80 з майже 100 танкерів «Совкомфлоту» були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром. Це дозволяло суднам підсанкційного «Совкомфлоту» продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою.

«Національне агентство вітає рішення LISCR про анулювання реєстрації усіх суден компаній SCF Management Services LTD та Sun Ship Management. Це позбавляє росію ще однієї стратегічно важливої для неї лазівки з обходу санкцій», — підсумували в НАЗК.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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