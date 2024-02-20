Курс валют на 20 лютого: євро та долар рвонули вгору

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав у купівлі 11 копійок, а у продажу 10 копійок. Євро у покупці та у продажу додало 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,05−38,60 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,51−38,65 грн, євро — 41,60−41,80.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,27−38,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,23−41,24 грн/євро.

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