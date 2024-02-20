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20 лютого 2024, 8:38

Україна торік отримала зовнішнього фінансування на $42,5 мільярда — Мінфін

Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму $42,5 млрд, з яких $11,6 млрд (27%) — це безповоротна грантова допомога. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму $42,5 млрд, з яких $11,6 млрд (27%) — це безповоротна грантова допомога.
Фото:depositphotos

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Хто надав грантову допомогу

Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

«Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму $30,9 млрд, зокрема від ЄС ($19,5 млрд), МВФ ($4,5 млрд), Японії ($3,4 млрд), Канади ($1,8 млрд), Великобританії ($1 млрд), Світового банку ($660 млн), Іспанії ($50 млн).

Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС", — заявили у Мінфіні.

На кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24 %, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком, додали в міністерстві.

При цьому протягом минулого року збільшився середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки — до 10,56 років.

Загалом протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті — на $33,9 млрд в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,5 трлн грн, або $145,3 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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TAN72
TAN72
20 лютого 2024, 8:43
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Ну как говорят некоторые не стоит переживать,спишут,😂
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 лютого 2024, 9:09
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Та навіть Трамп казав, віддвсте, якщо зможете…
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
20 лютого 2024, 9:31
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Навіщо списувати? Борг стає довшим і дешевшим
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TAN72
TAN72
20 лютого 2024, 10:46
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Это долговая яма под которую нам диктуют условия жизни .
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teodor220
teodor220
20 лютого 2024, 10:02
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Без допомоги США буде важко.
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