Україна торік отримала зовнішнього фінансування на $42,5 мільярда — Мінфін

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Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

«Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму $30,9 млрд, зокрема від ЄС ($19,5 млрд), МВФ ($4,5 млрд), Японії ($3,4 млрд), Канади ($1,8 млрд), Великобританії ($1 млрд), Світового банку ($660 млн), Іспанії ($50 млн).

Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС", — заявили у Мінфіні.

На кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24 %, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком, додали в міністерстві.

При цьому протягом минулого року збільшився середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки — до 10,56 років.

Загалом протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті — на $33,9 млрд в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.