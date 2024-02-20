Жодних обмежень на один переказ або на добу у валюті між родичами

Відтепер без обмежень: ПУМБ прибирає ліміти (добові та на один переказ) на карткові валютні перекази між родичами у застосунку ПУМБ Online. Перекази можливі у USD , EUR , PLN та GBP.

ПУМБ постійно працює над вдосконаленням своїх продуктів та сервісів. Щоб забезпечити ще більшу свободу фінансових операцій, банк збільшив ліміти на перекази у валюті між родичами — відтепер жодних обмежень на один переказ та за добу, але не більше 399 999 грн на місяць (еквівалент в валюті переказу).

Маєте близьких родичів, які користуються ПУМБ? Для підтвердження зв’язку перейдіть у додаток ПУМБ Online -> розділ «Більше» -> Додаткові послуги-> «Родинний зв’язок» та виконуйте інструкції у додатку.

Нагадуємо, що ПУМБ також збільшив ліміти на перекази в гривні:

Перекази між власними картками/рахунками через ПУМБ Online — без обмежень та лімітів (добових та на один переказ).

З картки на картку ПУМБ — жодних лімітів на один переказ, але не більше 89 999 грн за добу.

З картки ПУМБ на картки інших банків — якщо у ПУМБ є дані отримувача, передбачені законодавством, немає жодних обмежень по сумі одного переказу, але не більше 89 999 грн за добу. Якщо дані отримувача не повні, ліміт на транзакцію залишається без змін — 29 999 грн на один переказ та не більше 89 999 грн за добу.

Ще одна перевага бути разом з ПУМБ — у застосунку ПУМБ Online будь-які перекази з картку на картку завжди без комісій та зайвих переплат.