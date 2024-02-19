Курс валют на вечір 19 лютого: долар та євро ростуть на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 19 лютого Закриття 19 лютого Зміни долар 38,13/38,20 38,27/38,29 14/9 євро 41,12/41,18 41,21/41,22 9/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,45 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,40−38,55, євро — 41,55−41,75 грн.

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