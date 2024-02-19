До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
19 лютого 2024, 17:21
Курс валют на вечір 19 лютого: долар та євро ростуть на міжбанку
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Відкриття 19 лютого
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Закриття 19 лютого
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Зміни
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38,13/38,20
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38,27/38,29
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14/9
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41,12/41,18
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41,21/41,22
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9/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,45 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,40−38,55, євро — 41,55−41,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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