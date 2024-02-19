Гривневі кошти фізосіб на банківських рахунках торік зросли на 20,5% — НБУ

Минулого року тривало зростання гривневих коштів фізичних осіб на рахунках банків: на 7,3% за IV квартал 2023 року та на 20,5% за рік. Про це у Фейсбуці написав голова Національного банку Андрій Пишний.

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«Увесь рік тривало зростання гривневих коштів фізичних осіб на рахунках банків: на 7,3% за квартал та на 20,5% за рік. Річний темп приросту роздрібних строкових депозитів став рекордним за понад десятиліття — 37,2%», — йдеться в повідомленні.

За словами Пишного, на початку 2024 року спостерігалась сезонна картина з відпливами коштів з рахунків фізосіб. Але вже у лютому зростання відновилося, тому жодних загроз для стабільності фондування банків немає.

«Відзначу, що рівень доларизації депозитів знижувався шостий квартал поспіль (до 31,5%) шляхом активнішого приросту гривневих коштів», — зазначив Пишний.

Він зауважив, що ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу знизилися за рік на 2,3 в. п. (до 17,7% річних). Найпомітніше — за кредитами МСП. Подібна динаміка спостерігалась і за кредитами фізособам — вартість за новими угодами знизилась на 2,5 в. п. за рік. Це свідчить про те, що кредитоспроможний попит зростає, а банки бачать можливість його задовольнити. Окрім цього, кредитування зростало в усіх сегментах. Корпоративне кредитування продемонструвало таку динаміку, що майже компенсувала падіння на початку 2023 року, — 0,7% за рік.

Обсяги гривневих кредитів МСП зростали найшвидше: +6,8% кв./кв. та +12,4% р/р. Зараз ці кредити становлять уже 57% у чистому гривневому кредитному портфелі бізнесу.