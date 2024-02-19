НБУ актуалізував валютні обмеження у сфері страхування

внесено уточнення щодо нових класів страхування, нових вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу, установлених Положенням про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика;

приведено у відповідність до вимог Закону про фінансові послуги та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, вимоги щодо небездоганної ділової репутації для цілей перебування у Переліку страховиків.