Нацбанк актуалізував валютні обмеження у сфері страхування. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
19 лютого 2024, 14:44
НБУ актуалізував валютні обмеження у сфері страхування
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Що зміниться
Так, з 20 лютого 2024 року:
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внесено уточнення щодо нових класів страхування, нових вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу, установлених Положенням про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика;
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приведено у відповідність до вимог Закону про фінансові послуги та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, вимоги щодо небездоганної ділової репутації для цілей перебування у Переліку страховиків.
Джерело: Мінфін
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