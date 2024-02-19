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19 лютого 2024, 13:36

Укрпошта готує випуск марок до 10-ої річниці російсько-української війни (фото)

Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення, розв’язаного росією проти України, національний поштовий оператор представить поштовий випуск «І буде весна!». Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.

Напередодні десятої річниці війни та другої річниці повномасштабного вторгнення, розв’язаного росією проти України, національний поштовий оператор представить поштовий випуск «І буде весна!
Фото:depositphotos

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Що відомо

Погашення штемпелем «Перший день» пройде 23 лютого в Києві на головпоштамті та на лівобережному поштамті, спецпогашення — у всіх регіонах України. Штемпелі А Р Крим та м. Севастополь прикріплені до Києва, Луганської області — до Покровська Донецької області.

На поштовому блоці «І буде весна!» відтворено одні з найвідоміших та знакових світлин воєнного часу, яким Укрпошта вшановує героїчний спротив українського народу проти російського агресора:

• захоплення аеропорту «Бельбек» — знакова фотографія війни, розпочатої з окупації Криму в 2014 році польського художника Kуби Камінського. Цей знімок фотографу дивом вдалося приховати від російських загарбників, завдяки чому світлину побачив увесь світ;

• воїн у променях сонця на «Азовсталі» — легендарний автопортрет, зроблений захисником із позивним «Орест» Дмитром Козацьким у травні 2022 року під час героїчної оборони Маріупольської «фортеці»;

• фото з весілля медиків-волонтерів на весні 2022 року у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові, автора Сергія Бобка;

• світлина рук піхотинця 28-ї бригади з позивним «Сніжок», яке зафіксував Максим Дондюк за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута в березні 2023 році.

Тираж блоку — 250 000 примірників, вартість — 90 грн. Тираж конверта «Перший день» — 50 000 примірників. Випуск також містить художній конверт, 4 картки, презентаційну папку і сувенірну рамку.

Передзамовлення

Відсьогодні в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на поштовий набір. Для оформлення передзамовлення перейдіть за посиланням. Відправлення замовлень розпочнеться після 23 лютого — дати введення випуску в обіг.

Джерело: Мінфін
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