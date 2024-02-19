Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі — Опендатабот

18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули.

Як донатили українці в 2023 році

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на 5 напрямках: