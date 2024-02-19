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19 лютого 2024, 12:51

Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі — Опендатабот

18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн. Про це йдеться в даних Опендатабот.

18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року.
Фото:depositphotos

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Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули.

Як донатили українці в 2023 році

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на 5 напрямках:

  • потреби ЗСУ — 10,81 млрд грн (90%);
  • охорона здоров’я — 0,76 млрд грн (6%);
  • відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — 0,25 млрд грн (2%);
  • гуманітарне розмінування — 0,13 млрд грн (1%);
  • потреби освіти та науки — 0,12 млрд грн (1%).
  • Для «Повернись живим» грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік — 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% — 4,53 млрд грн. Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні — 0,31 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+30
Exba
Exba
19 лютого 2024, 13:04
#
Меньше у людей денег и меньше доверия к фондам. Лучше донатить на прямую
+
0
BatonUA
BatonUA
19 лютого 2024, 14:15
#
Одиниці можуть задонатити на щось серйозне самостійно. Великі речі можна придбати тільки разом. Та ще й розуміти кому реально потрібно допомогти, бо ми ситуацію не бачимо
+
0
parseval
parseval
19 лютого 2024, 15:14
#
Напрямую куда??? Что вы можете купить самостоятельно???
+
+15
TAN72
TAN72
19 лютого 2024, 13:08
#
Чего однин стоит, вместо дронов на спутник отмыл.
+
+30
oleg179
oleg179
19 лютого 2024, 13:37
#
Видя сколько крадет зеленский и ко, руки опускаются
+
+15
mantis05
mantis05
19 лютого 2024, 13:48
#
Пркфы в студию можно, как зелик крадёт деньги. Мы же не бабки базарные, чтобы как балаболки пробитые, на людей клеветать, верно?
+
0
BobKickass
BobKickass
19 лютого 2024, 13:52
#
Ага, до Зеленського звичайно ж претензій може бути дуже багато, але називати його злодієм?!

oleg179
А ще, не забувайте, що яка б у нас не була влада, іншої ми вже не отримаємо до кінця війни. Тож критикуйте конкретні справи конкретних людей, а не абстрактну «владу»
+
+30
nitrolog
nitrolog
19 лютого 2024, 13:59
#
Дивно, коли кажуть Пєтя вкрав, то це чомусь аксіома, а як про уклоніста-піаніста оманського, то де пруфи
пруфів повно, було б бажання їх бачити
+
0
BobKickass
BobKickass
19 лютого 2024, 13:47
#
В рік початку повномасштабного вторгнення донатили набагато більше, це природньо. Але я не думаю що в 2024 фонди отримають істотно менше ніж в 2023, думаю плюс мінус те саме. Для нас донат вже перетворився на щось буденне, якщо не щоденне :)
+
0
Criptor82
Criptor82
19 лютого 2024, 14:27
#
BobKickass. Хотілось би в це вірити. Фізичні особи так, а ось юридичні особи можуть зменшити донати, бо почались податкові перевірки, на підході митні перевірки. Мобілізація та непродумана система бронювання теж вплинула на фінансові результати підприємств через дефіцит кадрів, тому в 2024 очікує зменшення сум сплачених донатів у фонди. Ті хто допомагали напряму й надалі будуть допомагати. А ще було б непогано побачити аудит цих фондів.
+
0
veritas69
veritas69
19 лютого 2024, 13:47
#
Толи еще будет. у тех кто донатит денег становится меньше. есть те у кого их становится больше, но они не донатили и не будут
+
+10
Kharakternyk
Kharakternyk
19 лютого 2024, 14:22
#
В 2024-му скоротять ще більше.
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