18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільших фонди протягом минулого року. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн. Про це йдеться в даних Опендатабот.
19 лютого 2024, 12:51
Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі — Опендатабот
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Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули.
Як донатили українці в 2023 році
United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.
United 24 працює на 5 напрямках:
- потреби ЗСУ — 10,81 млрд грн (90%);
- охорона здоров’я — 0,76 млрд грн (6%);
- відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — 0,25 млрд грн (2%);
- гуманітарне розмінування — 0,13 млрд грн (1%);
- потреби освіти та науки — 0,12 млрд грн (1%).
- Для «Повернись живим» грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік — 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% — 4,53 млрд грн. Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні — 0,31 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
oleg179
А ще, не забувайте, що яка б у нас не була влада, іншої ми вже не отримаємо до кінця війни. Тож критикуйте конкретні справи конкретних людей, а не абстрактну «владу»
пруфів повно, було б бажання їх бачити