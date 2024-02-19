Курс валют на 19 лютого: євро та долар дорожчають

У понеділок, 19 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу додав 10 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав у купівлі 5 копійок, а у продажу втратив 3 копійки. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,40 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, начорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,37 грн, євро — 41,40−41,60.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,13−38,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,12−41,18 грн/євро.

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