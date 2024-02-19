Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1290 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 403 720 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 лютого 2024, 8:07
Втрати ворога за 18 лютого: 1290 російських окупантів, 11 танків та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 403 720(+1290) осіб,
- танків — 6498 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12232 (+34) од,
- артилерійських систем — 9733 (+24) од,
- РСЗВ — 986 (+2) од,
- засоби ППО — 674 (+0) од,
- літаків — 336 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7460 (+11),
- крилаті ракети — 1898 (+0),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12767 (+31) од,
- спеціальна техніка — 1545 (+5).
Джерело: Мінфін
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